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Михайлюк набрал 15 очков в победном матче Торонто с Вашингтоном

Баскетбол
(2 голосов)

Святослав снова порадовал

Михайлюк набрал 15 очков в победном матче Торонто с Вашингтоном

фото - instagram.com

Новина українською

Торонто в выездном матче с Вашингтоном добыл пятую победу подряд и поднялся на четвертое место в Восточной конференции.

Святослав Михайлюк снова появился в стартовой пятерке Рэпторс – за 35 минут украинец набрал 15 очков (4 из 8 с игры, 2 из 4 трехочковых, 5 из 6 с линии штрафных), собрал 4 подбора и завершил матч с нулевым показателем +/-.

Михайлюк в третьем матче подряд набрал как минимум 15 очков и забил более 50% бросков с игры, а его средняя результативность в сезоне увеличилась до 8,8 балла.

Вашингтон – Торонто 100:109 (29:29, 19:30, 29:27, 23:23)

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Торонто Рэпторс
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