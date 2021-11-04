12 очков Леня помогли Сакраменто обыграть Нью-Орлеан

Сакраменто в домашнем матче в решающей четверти дожал Нью-Орлеан, а Алексей Лень вернулся в ротацию Кингз и эффективно воспользовался своим игровым временем.

За 20 минут центровой сборной Украины набрал рекордные в сезоне 12 очков (6 из 9 с игры), собрал 5 подборов, сделал 2 результативных и поставил 3 блок-шота. Лень стал лучшим в Сакраменто по показателю полезности («+16»).

Алексей Лень в сезоне 2021-2022 в среднем за игру набирает по 7,6 очка и 4,2 подбора.

Сакраменто – Нью-Орлеан 112:99 (27:26, 29:26, 36:35, 20:12)