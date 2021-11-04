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Михайлюк проводит самую результативную серию в карьере

Баскетбол
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Украинец быстро стал своим в Торонто

Михайлюк проводит самую результативную серию в карьере

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Святослав Михайлюк в НБА впервые в карьере в трех матчах подряд набрал как минимум 15 очков, а его команда выиграла каждый из трех поединков.

30 октября украинский легионер Торонто со скамейки запасных набрал 16 очков в матче с Индианой, после чего был переведен в стартовую пятерку – в поединках с Нью-Йорком и Вашингтоном Святослав приносил Рэпторс по 15 баллов.

Примечательно, что за этот период Михайлюк реализовал 60% бросков с игры (15 из 35), 50% трехочковых (6 из 12) и 90,9% попыток с линии штрафных (10 из 11).

Средняя статистика Святослава Михайлюка в сезоне 2021-2022 составляет 8,8 очка, 3,3 подбора и 1,3 передачи.

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Торонто Рэпторс
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