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Мощный данк сына легенды НБА – момент дня в лиге. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - flashscore.com.ua
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
На первое место взобрался разыгрывающий Голден Стэйта Гэри Пэйтон II – сын легендарного плеймейкера НБА отметился ярким данком в победном матче с Шарлотт.
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