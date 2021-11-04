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Сумасшедший трехочковый с сиреной, который принес Киев-Баскету победу в Кубке Европы ФИБА. ВИДЕО

Баскетбол
(3 голосов)

Момент, который хочется пересматривать снова и снова

Сумасшедший трехочковый с сиреной, который принес Киев-Баскету победу в Кубке Европы ФИБА. ВИДЕО

фото - БК Киев-Баскет

Новина українською

Накануне Киев-Баскет в матче четвертого тура группового этапа Кубка Европы ФИБА обыграл Трефл Сопот (66:65). При счете 63:65 американский разыгрывающий гостей Майк Кэффи забил трехочковый одновременно со звуком сирены об окончании матча.

Киев-Баскет выигрывает невероятный матч Кубка Европы ФИБА. Как это было

Киев-Баскет с показателем 3-1 остался на первом месте в группе В, а следующий матч в Кубке Европы ФИБА команда Айнарса Багатскиса проведет 10 ноября против Хапоэля из Эйлата.

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В статье: БК Киев-Баскет Кубок Европы ФИБА
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