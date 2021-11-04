Сумасшедший трехочковый с сиреной, который принес Киев-Баскету победу в Кубке Европы ФИБА. ВИДЕО

Накануне Киев-Баскет в матче четвертого тура группового этапа Кубка Европы ФИБА обыграл Трефл Сопот (66:65). При счете 63:65 американский разыгрывающий гостей Майк Кэффи забил трехочковый одновременно со звуком сирены об окончании матча.

Киев-Баскет с показателем 3-1 остался на первом месте в группе В, а следующий матч в Кубке Европы ФИБА команда Айнарса Багатскиса проведет 10 ноября против Хапоэля из Эйлата.