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Пустовой помог Гран-Канарии победить в Еврокубке
Но вклад не очень велик
фото - twitter.com
Гран-Канария в очередном матче группового этапа Еврокубка на выезде драматично обыграла Валенсию (90:89).
Артем Пустовой за 24 минуты набрал 3 очка (1 из 1 с игры, 1 из 1 с линии штрафных), собрал 3 подбора и поставил 2 блок-шота, а его рейтинг эффективности составил «+4».
Гран-Канария с показателем 2-1 поднялась на четвертое место в группе В, а следующий матч в Еврокубке команда Артема Пустового проведет 10 ноября против французского Бура.
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