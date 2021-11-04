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ESPN составил рейтинг лучших снайперов НБА за последние 25 лет
В список попал Дирк Новицки и Рэй Аллен
фото - r6nationals.gg
Знаменитое североамериканское издание ESPN составило рейтинг лучших снайперов Национальной баскетбольной ассоциации за последние 25 лет, основываясь в основном на трёхочковых бросках.
Возглавил рейтинг звёздный игрок "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри. Его процент реализации составил 43,2%.
Рейтинг ESPN:
1. Стефен Карри — 43,2%
2. Рэй Аллен — 40%
3. Дирк Новицки — 38%
4. Кевин Дюрант — 38,2%
5. Клэй Томпсон — 41,9%.
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