Прометей обыграл Запорожье несмотря на провальный старт матча

Прометей принимал Запорожье в первом матче седьмой игровой недели регулярного чемпионата Суперлиги Windrose.

Команда Станислава Овдеенко лучше начала игру, воспользовавшись большим количеством потерь и низким процентом реализации бросков по игре у хозяев.

Прометей ответил во второй четверти, сумев получить минимальное 1-очковое преимущество после 20 минут игры.

Судьба матча фактически была решена в третьей четверти, которую Прометей выиграл с разгромным счетом 29:6. Хозяева отправили команду Станислава Овдеенко в нокдаун, отойти после которого гости уже не смогли.

Четвертая четверть этого матча оказалась формальностью. Прометей довел домашнюю игру до комфортной и уверенной победы, продлив серию в регулярном чемпионате до 11 матчей.

Суперлига Windrose. Регулярный чемпионат

Прометей — Запорожье 91:63 (17:25, 25:16, 29:6, 20:16)