  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Прометей обыграл Запорожье несмотря на провальный старт матча
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прометей обыграл Запорожье несмотря на провальный старт матча

Баскетбол
(1 голосов)

Гости слишком рано поверили в себя

Прометей обыграл Запорожье несмотря на провальный старт матча

Фото: superleague.in.ua

Новина українською

Прометей принимал Запорожье в первом матче седьмой игровой недели регулярного чемпионата Суперлиги Windrose.

Команда Станислава Овдеенко лучше начала игру, воспользовавшись большим количеством потерь и низким процентом реализации бросков по игре у хозяев.

Прометей ответил во второй четверти, сумев получить минимальное 1-очковое преимущество после 20 минут игры.

Судьба матча фактически была решена в третьей четверти, которую Прометей выиграл с разгромным счетом 29:6. Хозяева отправили команду Станислава Овдеенко в нокдаун, отойти после которого гости уже не смогли.

Четвертая четверть этого матча оказалась формальностью. Прометей довел домашнюю игру до комфортной и уверенной победы, продлив серию в регулярном чемпионате до 11 матчей.

Суперлига Windrose. Регулярный чемпионат

Прометей — Запорожье 91:63 (17:25, 25:16, 29:6, 20:16)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Запорожье БК Прометей (Камянское)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...