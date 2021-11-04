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Будивельник провел результативный матч и обыграл Черкасских Мавп

Баскетбол
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Хозяева были в ударе

Будивельник провел результативный матч и обыграл Черкасских Мавп

фото - fbu.ua

Новина українською

Столичный Будивельник во втором круге Суперлиги Windrose стартовал с уверенной победы над Черкасскими Мавпами.

Первая четверть завершилась при счете 27:13 при только 29% реализации у Мавп(5-17).

Во второй Черкасские Мавпы наладили свою игру в атаке, но это лишь помогло выровнять ситуацию на паркете.

Третью четверть Будивельник провел на том же уровне, и набрал 27 очков, а вот у игроков Черкасских Мавп снова сбился прицел.

В заключительной десятиминутке Будивельник стал менее контактно играть в защите, благодаря чему получился более быстрый и результативный баскетбол.

Суперлига Windrose. Регулярный чемпионат

Будивельник — Черкасские Мавпы 100:82 (27:13, 27:25, 27:9, 19:35)

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В статье: Будивельник Черкасские Мавпы
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