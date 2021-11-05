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Пустовой и Санон – в составе сборной Украины на матчи отбора на ЧМ-2023
Выбор Айнарса Багатскиса
фото - ФБУ
Тренерский штаб сборной Украины представил расширенную заявку команды на матчи отбора на чемпионат мира 2023 года против Грузии (26 ноября, Тбилиси) и Северной Македонии (29 ноября, Киев).
Состав сборной Украины на матчи отбора на ЧМ-2023:
Защитники: Денис Лукашов (Прометей), Виталий Зотов (Днепр), Илья Сидоров (Прометей), Иссуф Санон (Днепр), Александр Липовый (Прометей) и Александр Кобец (Будивельник)
Форварды: Богдан Близнюк (Будивельник), Иван Ткаченко (Черкасские Мавпы), Андрей Войналович (Киев-Баскет), Вячеслав Бобров (Днепр), Вячеслав Петров (Прометей) и Сергей Павлов (Днепр)
Центровые: Владимир Герун (Бююкчекмедже, Турция), Дмитрий Скапинцев (Киев-Баскет) и Артем Пустовой (Гран-Канария, Испания).
Подготовка сборной Украины к первым матчам квалификации на чемпионат мира начнется 20 ноября.
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