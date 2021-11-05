Днепр обыграл Харьковских Соколов благодаря мощной второй четверти

Харьковские Соколы проиграли дома Днепра в матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose – 69:76.

Первая четверть не определила потенциального победителя поединка. Хозяева попытались оторваться, однако гости остановили эту попытку, выровняв к концу 10-минутное положение.

Во второй четверти гости постепенно взяли в свои руки контроль за игрой.

С началом третьей десятиминутки Днепр продолжил давление и разница до ее середины достигла угрожающих 19 очков.

Хозяевам постепенно удалось сократить разницу до шести очков. Харьковчане до последнего оставляли шансы на спасение, однако гости уверенно защищались и не позволили лишить себя второй победы в сезоне над Соколами.

СУПЕРЛИГА WINDROSE

Регулярный чемпионат

Харьковские Соколы – Днепр – 69:76 (21:21, 10:27, 19:13, 19:15)