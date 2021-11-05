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Днепр обыграл Харьковских Соколов благодаря мощной второй четверти
Днепр смог удержать преимущество
фото - fbu.ua
Харьковские Соколы проиграли дома Днепра в матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose – 69:76.
Первая четверть не определила потенциального победителя поединка. Хозяева попытались оторваться, однако гости остановили эту попытку, выровняв к концу 10-минутное положение.
Во второй четверти гости постепенно взяли в свои руки контроль за игрой.
С началом третьей десятиминутки Днепр продолжил давление и разница до ее середины достигла угрожающих 19 очков.
Хозяевам постепенно удалось сократить разницу до шести очков. Харьковчане до последнего оставляли шансы на спасение, однако гости уверенно защищались и не позволили лишить себя второй победы в сезоне над Соколами.
СУПЕРЛИГА WINDROSE
Регулярный чемпионат
Харьковские Соколы – Днепр – 69:76 (21:21, 10:27, 19:13, 19:15)
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