5 очков Леня не спасли Сакраменто от поражения Индиане

Сакраменто на домашней арене уступил Индиане, но Алексей Лень матч может занести себе в актив.

За 20 минут украинец набрал 5 очков (2 из 3 с игры, 0 из 1 трехочковых, 1 из 2 с линии штрафных), собрал 5 подборов, отдал 3 результативных передачи, поставил 3 блок-шота и завершил игру с показателем полезности «+2».

Лень в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 7,2 очка, 4,3 подбора, 1,5 передачи, а также рекордные в карьере 1,8 блок-шота.

Сакраменто (5-5) занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

Сакраменто – Индиана 91:94 (19:27, 24:21, 24:26, 24:20)