Невероятное попадание одноклубника Леня с сиреной – момент дня в НБА. ВИДЕО

фициальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата НБА.

На первом месте расположился защитник Сакраменто Бадди Хилд, который в матче с Индианой отметился дальним трехочковым одновременно с сиреной о завершении первой четверти.