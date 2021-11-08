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Невероятное попадание одноклубника Леня с сиреной – момент дня в НБА. ВИДЕО
Невероятное попадание одноклубника Леня с сиреной – момент дня в НБА. ВИДЕО
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
фициальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата НБА.
На первом месте расположился защитник Сакраменто Бадди Хилд, который в матче с Индианой отметился дальним трехочковым одновременно с сиреной о завершении первой четверти.
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