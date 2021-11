Power ranking НБА. Майами и Голден Стэйт лидируют, Лейкерс за пределами топ-10

Показатель побед/поражений в сезоне – 7-2

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

В семи победных матчах команда Эрика Споэльстры набирала свыше 120 очков за 100 владений, но если Майами проигрывает, то делает это в сокрушительном стиле. С Индианой было фиаско в овертайме (5:16), а в недавнем матче с Бостоном Хит умудрились во второй четверти набрать лишь 9 очков при 33 у соперника.

Несмотря на третий атакующий рейтинг в лиге, только три игрока Майами (Джимми Батлер, Тайлер Хирро и Бэм Адебайо) в текущем сезоне набирают более 12,0 очка за игру.

Впереди у Хит пятиматчевое выездное турне по Западу, а в этом сезоне парни Споэльстры в таких играх еще не уступали (2-0).

Показатель побед/поражений в сезоне – 8-1

Место в предыдущей версии рейтинга – 2

С абсолютно лучшим защитным рейтингом в лиге Голден Стэйт захватил лидерство в Западной конференции, хотя нельзя не отметить, что на старте регулярного чемпионата у Воинов был довольно легкий календарь с множеством матчей с командами калибра Оклахомы и Хьюстона.

Удивительно, что Голден Стэйт штампует победы без привычной магии от Стефена Карри, который в этом сезоне реализует скромные 42% бросков с игры и в среднем за вечер набирает всего по 25,1 очка.

У команды Стива Керра есть все предпосылки закрепиться на вершине Запада, ведь в ближайшие 14 дней они только в трех матчах из восьми столкнутся с командами из топ-10 нашего рейтинга.

Показатель побед/поражений в сезоне – 7-3

Место в предыдущей версии рейтинга – 5

Шестой защитный рейтинг Бруклин в последние дни начал подкреплять мощной атакой – по ходу пятиматчевой победной серии Нетс в среднем за 100 владений набирали по 111 очков, что на 10 баллов больше, чем в пяти стартовых матчах регулярки.

Кевин Дюрант на старте сезона уверенно возглавляет погоню за статусом MVP – лидер Бруклина в среднем набирает по 28,6 очка, 8,6 подбора и 5,4 передачи при 57% реализации бросков с игры.

Показатель побед/поражений в сезоне – 8-2

Место в предыдущей версии рейтинга – 6

Шесть побед подряд Филадельфии не могут не удивлять, ведь Док Риверс из-за многочисленных кадровых проблем в последних играх мог рассчитывать только на восьмерых игроков.

Сиксерс остаются на первом месте в атакующем рейтинге (115,4 очка на 100 владений), чем команда в первую очередь обязана Сету Карри, у которого в этом сезоне невероятные для его амплуа 60% реализации бросков с игры, включая 26 из 52 трехочковых.

Показатель побед/поражений в сезоне – 7-3

Место в предыдущей версии рейтинга – 1

Юта только что завершила изнурительный 11-дневный отрезок с семью матчами в семи разных городах, поэтому поражения от Майами и Орландо под занавес этого периода не должны особо удивлять.

Джаз идут вторым на Западе, несмотря на отвратительные показатели на периметре – команда Куинна Снайдер в 49% случаев завершает атаки трехочковыми, забивая только 31,8% этих попыток.

Показатель побед/поражений в сезоне – 7-3

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

Вашингтон приятно удивляет на старте сезона – Уизардс после обмена Рассела Уэстбрука неожиданно начали защищаться, входя в пятерку лучших оборон лиги (103,1 пропущенных очка на 100 владений). Особо от обновленного Вашингтона пострадали Мемфис и Милуоки, которые на прошлой неделе в среднем за 100 владений смогли набрать лишь по 90,5 балла.

Вашингтон идет третьим на Востока даже на фоне не самого убедительного старта от Брэдли Била – единоличный лидер команды в среднем за игру набирает по 24,2 очка при 4,0 потерь и 42% реализации попыток с игры.

Показатель побед/поражений в сезоне – 7-4

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

В это не так просто поверить, но Кливленд в ноябре идет без поражений (4-0), а по эффективности атаки Кавальерс за этот период уступают только Голден Стэйту, причем бигмены команды Джарретт Аллен и Эван Мобли суммарно приносят по 38 очков с 59-процентной реализацией бросков с игры.

Кливленд уверенно держится в топ-6 Востока несмотря на то, что 8 из 11 первых матчей сезона Кавальерс провели на выезде. Зато впереди у команды отрезок из 8 домашних матчей в следующих 9 играх.

Ricky Rubio tonight:



37 PTS (career-high)

10 AST

8-9 3P (career-high)



He is the first player in NBA history with 30+ points, 10+ assists, 8+ threes in a game off the bench. pic.twitter.com/FPh7PE0Beh