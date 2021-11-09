Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Power ranking НБА. Майами и Голден Стэйт лидируют, Лейкерс за пределами топ-10
Обновленная версия десятки самых горячих команд регулярного чемпионата НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
№1. Майами Хит
Показатель побед/поражений в сезоне – 7-2
Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10
В семи победных матчах команда Эрика Споэльстры набирала свыше 120 очков за 100 владений, но если Майами проигрывает, то делает это в сокрушительном стиле. С Индианой было фиаско в овертайме (5:16), а в недавнем матче с Бостоном Хит умудрились во второй четверти набрать лишь 9 очков при 33 у соперника.
Несмотря на третий атакующий рейтинг в лиге, только три игрока Майами (Джимми Батлер, Тайлер Хирро и Бэм Адебайо) в текущем сезоне набирают более 12,0 очка за игру.
The Miami Heat defense this season ???????? pic.twitter.com/owJFQ1gpIR— SportsCenter (@SportsCenter) November 2, 2021
Впереди у Хит пятиматчевое выездное турне по Западу, а в этом сезоне парни Споэльстры в таких играх еще не уступали (2-0).
№2. Голден Стэйт Уорриорз
Показатель побед/поражений в сезоне – 8-1
Место в предыдущей версии рейтинга – 2
С абсолютно лучшим защитным рейтингом в лиге Голден Стэйт захватил лидерство в Западной конференции, хотя нельзя не отметить, что на старте регулярного чемпионата у Воинов был довольно легкий календарь с множеством матчей с командами калибра Оклахомы и Хьюстона.
Удивительно, что Голден Стэйт штампует победы без привычной магии от Стефена Карри, который в этом сезоне реализует скромные 42% бросков с игры и в среднем за вечер набирает всего по 25,1 очка.
У команды Стива Керра есть все предпосылки закрепиться на вершине Запада, ведь в ближайшие 14 дней они только в трех матчах из восьми столкнутся с командами из топ-10 нашего рейтинга.
№3. Бруклин Нетс
Показатель побед/поражений в сезоне – 7-3
Место в предыдущей версии рейтинга – 5
Шестой защитный рейтинг Бруклин в последние дни начал подкреплять мощной атакой – по ходу пятиматчевой победной серии Нетс в среднем за 100 владений набирали по 111 очков, что на 10 баллов больше, чем в пяти стартовых матчах регулярки.
Кевин Дюрант на старте сезона уверенно возглавляет погоню за статусом MVP – лидер Бруклина в среднем набирает по 28,6 очка, 8,6 подбора и 5,4 передачи при 57% реализации бросков с игры.
№4. Филадельфия Севенти Сиксерс
Показатель побед/поражений в сезоне – 8-2
Место в предыдущей версии рейтинга – 6
Шесть побед подряд Филадельфии не могут не удивлять, ведь Док Риверс из-за многочисленных кадровых проблем в последних играх мог рассчитывать только на восьмерых игроков.
Сиксерс остаются на первом месте в атакующем рейтинге (115,4 очка на 100 владений), чем команда в первую очередь обязана Сету Карри, у которого в этом сезоне невероятные для его амплуа 60% реализации бросков с игры, включая 26 из 52 трехочковых.
№5. Юта Джаз
Показатель побед/поражений в сезоне – 7-3
Место в предыдущей версии рейтинга – 1
Юта только что завершила изнурительный 11-дневный отрезок с семью матчами в семи разных городах, поэтому поражения от Майами и Орландо под занавес этого периода не должны особо удивлять.
Donovan Mitchell put the moves on Davion Mitchell. ????— Hoop Central (@TheHoopCentral) November 3, 2021
pic.twitter.com/Erw2NyOTtJ
Джаз идут вторым на Западе, несмотря на отвратительные показатели на периметре – команда Куинна Снайдер в 49% случаев завершает атаки трехочковыми, забивая только 31,8% этих попыток.
№6. Вашингтон Уизардс
Показатель побед/поражений в сезоне – 7-3
Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10
Вашингтон приятно удивляет на старте сезона – Уизардс после обмена Рассела Уэстбрука неожиданно начали защищаться, входя в пятерку лучших оборон лиги (103,1 пропущенных очка на 100 владений). Особо от обновленного Вашингтона пострадали Мемфис и Милуоки, которые на прошлой неделе в среднем за 100 владений смогли набрать лишь по 90,5 балла.
Вашингтон идет третьим на Востока даже на фоне не самого убедительного старта от Брэдли Била – единоличный лидер команды в среднем за игру набирает по 24,2 очка при 4,0 потерь и 42% реализации попыток с игры.
№7. Кливленд Кавальерс
Показатель побед/поражений в сезоне – 7-4
Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10
В это не так просто поверить, но Кливленд в ноябре идет без поражений (4-0), а по эффективности атаки Кавальерс за этот период уступают только Голден Стэйту, причем бигмены команды Джарретт Аллен и Эван Мобли суммарно приносят по 38 очков с 59-процентной реализацией бросков с игры.
Кливленд уверенно держится в топ-6 Востока несмотря на то, что 8 из 11 первых матчей сезона Кавальерс провели на выезде. Зато впереди у команды отрезок из 8 домашних матчей в следующих 9 играх.
Ricky Rubio tonight:— StatMuse (@statmuse) November 8, 2021
37 PTS (career-high)
10 AST
8-9 3P (career-high)
He is the first player in NBA history with 30+ points, 10+ assists, 8+ threes in a game off the bench. pic.twitter.com/FPh7PE0Beh
№8. Нью-Йорк Никс
Показатель побед/поражений в сезоне – 6-4
Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10
С четвертой лучшей атакой в НБА и ужасной защитой Нью-Йорк проиграл три из четырех последних матчей и откатился на седьмое место на Востоке.
Пять игроков Никс в этом сезоне набирают более 12,0 очка за игру, но только Деррик Роуз может похвастаться эффективной бросковой линейкой, забивая 47,7% попыток.
№9. Чикаго Буллз
Показатель побед/поражений в сезоне – 6-3
Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10
Чикаго на старте сезона является примером баланса – у Буллз седьмой защитный рейтинг (103,6 очка за 100 владений) и девятый атакующий (108,9).
ДеМар ДеРозан и Зак ЛаВин с отличным процентом реализации в среднем за вечер приносят команде свыше 53 очков, а вот Никола Вучевич, хоть и собирает дабл-дабл (13,4+10,8 подбора), но атакует лишь с 38-процентной эффективностью с игры.
№10. Финикс Санз
Показатель побед/поражений в сезоне – 5-3
Место в предыдущей версии рейтинга – 7
Финикс после неудачного старта выиграл четыре матча подряд и поднялся в топ-4 Запада. Последние успехи Санз связаны с защитой (101,9 пропущенных очка на 100 владений), причем действующий финалист плей-офф стабильно прибавляет после большого перерыва – так были обыграны Нью-Орлеан (камбэк в 14 очков), Хьюстон (9) и Атланта (12).
У Финикса снова восторгаться собой заставляет неувядающий Крис Пол – 12,9 очка, 4,6 подбора, 12,1 передачи, 2,3 перехвата и 47% реализации бросков с игры.
Популярное сейчас
- Мы должны обыграть Боснию! Эксперт рассказал о решающих матчах сборной Украины
- Стало известно о дальнейших планах Дентиньо после ухода из Шахтера
- (Анти) Герой футбольного дня. Николай Шапаренко
- Невероятный перформанс Карри – момент дня в НБА. ВИДЕО
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО