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НБА. Голден Стэйт разобрался с Атлантой, Лейкерс вырвали победу над Шарлотт

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Голден Стэйт разобрался с Атлантой, Лейкерс вырвали победу над Шарлотт

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сакраменто – Финикс 104:109 (28:34, 36:33, 12:31, 28:11)

Филадельфия – Нью-Йорк 96:103 (21:28, 23:30, 25:14, 27:31)

Чикаго – Бруклин 118:95 (35:27, 16:30, 25:21, 42:17)

Мемфис – Миннесота 125:118 OT (34:34, 24:20, 23:38, 32:21, 12:5)

Даллас – Нью-Орлеан 108:92 (22:27, 29:20, 27:22, 30:23)

Денвер – Майами 113:96 (30:25, 34:24, 27:21, 22:26)

Голден Стэйт – Атланта 127:113 (32:34, 29:31, 41:20, 25:28)

Лейкерс – Шарлотт 126:123 OT (29:26, 32:34, 33:27, 21:28, 11:8)

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В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз Лос-Анджелес Лейкерс
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