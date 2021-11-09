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Невероятный перформанс Карри – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - eminetracanada.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
На первом месте оказался звездный разыгрывающий Голден Стейта Стефен Карри, который в победном матче с Атлантой за 35 минут в 10-й раз в карьере набрал как минимум 50 очков.
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