Невероятный перформанс Карри – момент дня в НБА. ВИДЕО

Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.

На первом месте оказался звездный разыгрывающий Голден Стейта Стефен Карри, который в победном матче с Атлантой за 35 минут в 10-й раз в карьере набрал как минимум 50 очков.