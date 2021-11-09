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Будивельник подписал форварда с опытом выступлений за сборную Украины
Новичок со статусом
фото - БК Будивельник
БК Будивельник на официальном уровне сообщил о заключении контракта с 32-летним украинским форвардом Владимиром Коневым. Подробности соглашения не разглашаются.
Конев начинал сезон 2021-2022 в Пьено Жвайгждес – в Литве украинец в среднем за игру набирал по 4,4 очка и 2,7 подбора.
В Украине до Будивельника Конев поиграл в Химике, Кривбассбаскете и Черкасских Мавпах, с которыми выигрывал Суперлигу в 2017 году.
В сборной Украины Конев отыграл 17 матчей, принося национальной команде в среднем за игру по 4,1 очка.
Будивельник с показателем 8-4 занимает четвертое место в турнирной таблице Суперлиги.
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