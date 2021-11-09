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Лейкерс хочет подписать Кевина Лава

Баскетбол
(1 голосов)

Лейкерс планирует выкупить его контракт

Лейкерс хочет подписать Кевина Лава

Новина українською

Тяжёлый форвард "Кливленд Кавальерс" Кевин Лав может пополнить состав "Лос-Анджелес Лейкерс", если его контракт будет выкуплен. Об интересе "Лейкерс" к ветерану сообщил журналист Джейсон Рид.

"Стало ясно, что "Лос-Анджелес" играет успешно, только когда Энтони Дэвис оказывается в основе. Однако Дэвиса не стоит постоянно использовать в роли центрового. Когда на эту позицию выходят Деандре Джордан и Дуайт Ховард, игра серьёзно меняется. Для того, чтобы увеличить количество вариантов, дать возможность Дэвису чаще отдыхать, — тут идеально подойдёт Кевин Лав. Вдобавок Лав поможет и Расселу Уэстбруку с Леброном Джеймсом. Но "Лейкерс" подпишут его, только если "Кливленд" выкупит его контракт", — написал Рид.

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В статье: Кливленд Кавальерс Лос-Анджелес Лейкерс Кевин Лав
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