Будивельник объявил о переходе американца. Он выступал за сборную Украины

Будивельник объявил о подписании контракта с 34-летним плеймейкером Джеромом Рэндлом, который представлял Украину на Евробаскете-2015 (13,2 очка и 4,4 передачи в среднем за игру), а также играл за «сине-желтых» в отборе на Евробаскет-2022.

Рэндл в прошлом сезоне провел 22 матча за Реал Бетис. В испанском клубе натурализованный американец в среднем за игру набирал по 9,0 очка и 2,2 передачи.

Джером Рэндл вернется в чемпионат Украины впервые с 2012 года. Ранее он выступал за Азовмаш из Мариуполя, с которым брал серебро Суперлиги.