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Будивельник объявил о переходе американца. Он выступал за сборную Украины
Еще один звездный новичок для столичной команды
фото - БК Будивельник
Будивельник объявил о подписании контракта с 34-летним плеймейкером Джеромом Рэндлом, который представлял Украину на Евробаскете-2015 (13,2 очка и 4,4 передачи в среднем за игру), а также играл за «сине-желтых» в отборе на Евробаскет-2022.
Рэндл в прошлом сезоне провел 22 матча за Реал Бетис. В испанском клубе натурализованный американец в среднем за игру набирал по 9,0 очка и 2,2 передачи.
Джером Рэндл вернется в чемпионат Украины впервые с 2012 года. Ранее он выступал за Азовмаш из Мариуполя, с которым брал серебро Суперлиги.
Ранее UA-Футбол
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