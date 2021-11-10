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Будивельник объявил о переходе американца. Он выступал за сборную Украины

Баскетбол
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Еще один звездный новичок для столичной команды

Будивельник объявил о переходе американца. Он выступал за сборную Украины

фото - БК Будивельник

Новина українською

Будивельник объявил о подписании контракта с 34-летним плеймейкером Джеромом Рэндлом, который представлял Украину на Евробаскете-2015 (13,2 очка и 4,4 передачи в среднем за игру), а также играл за «сине-желтых» в отборе на Евробаскет-2022.

Рэндл в прошлом сезоне провел 22 матча за Реал Бетис. В испанском клубе натурализованный американец в среднем за игру набирал по 9,0 очка и 2,2 передачи.

Джером Рэндл вернется в чемпионат Украины впервые с 2012 года. Ранее он выступал за Азовмаш из Мариуполя, с которым брал серебро Суперлиги.

Ранее UA-Футбол сообщал, что к Будивельнику присоединился форвард с опытом выступлений за сборную Украины.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Будивельник (Киев)
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