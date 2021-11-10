Киев-Баскет дома играет матч Кубка Европы ФИБА. Текстовая трансляция

Во вторник, 10 ноября, "Киев-Баскет" проведёт пятый матч в текущем розыгрыше Кубка Европы ФИБА, Соперником наших ребят станет израильский клуб "Хапоэль" из Эйлата. Поединок начнётся в 19:00 по киевскому времени. Следить за ним можно в текстовой трансляции на сайте UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать всю самую свежую информацию.

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В случае победы в домашнем матче киевская команда гарантированно выходит в следующий этап соревнований. «Киев-Баскет» сейчас лидирует в группе, но «Хапоэль Эйлат» отстаёт всего на одно очко (в нашей команды 7 турнирных баллов, в соперника – 6). Исходя из турнирной таблицы матч очень важен для обеих команд.

Кубок Европы ФИБА. Группа B. 5-й тур

"Киев-Баскет" (Украина) - "Хапоэль" (Эйлат, Израиль) 62:71

Четвёртая четверть

Матч ОКОНЧЕН.

10 мин. Три очка от Аллена и мы проиграли 62:71

10 мин. Кэффи забросил три очка, но осталось очень мало времени. 62:68

10 мин. К сожалению, Руйна окончательно снимает все вопросы про победителя. 59:68

9 мин. Аникиенко забросил после ассиста Джаретта. 59:66

9 мин. Мало что получается у нас в атаке. Много брака и суеты.

8 мин. У нас из-за дуги забросил Джаретт, но тут же пропустили. 57:66

7 мин. Аллен забросил два из двух штрафных. 54:64

6 мин. После ассиста Кэффи три очка забросил Аникиенко. 54:62

6 мин. Снова ошибка в атаке и фол на Хубере, который забросил один из двух.

5 мин. Девис забросил из-под кольца, а Петтон данк - 51:61. Провал наших и тайм-аут.

4 мин. Скопинцев забросил два из двух штрафных 51:57

2 мин. Много мы ошибаемся в начале четверти. Упускаем Аллена и он забрасывает. Благо, Томпсона ответил своими двумя очками, но очень быстро Аллен забросил ещё два. 49:57

1 мин. Оставили мы одного Девиса и он нам забросил три очка. 47:51. В следующей атаке Девис забросил нам ещё два очка. 47:53

Четвёртая чверть началась!!!

Третья четверть

10 мин. Один точный штрафной от Скопинцева, но Манцарис забросил 3 очка. 45:45. Вудчон забросил два штрафных, но снова с сиреной был точный Ален. 47:48

10 мин. Один точный штрафной от Скопинцева. 45:42

9 мин. Скопинцев в быстрой атаке снова вывел нас вперёд. Браво, парни. 44:42.

8 мин. В соперника забросил Вайт, но у нас 3 очка записал в свой актив Кэффи, но тут же Вайт был точен один раз со штрафного. 40:42. Скопинцев снова сравнял счёт. 42:42

7 мин. После асиста Кеффи забросил Скопинцев, но мы тут же пропустили 37:39

5 мин. Джаретт забросил из-за дуги и счёт стал равный.Но ненадолго, ведь за гостей забросил Петтон. Умница Вашингтон, который забросил три очка 35:34. Мы впереди.

4 мин. Кэффи в быстром проходе заработал штрафные и сам же реализовал их. 29:32

3 мин. Томпсон реализует два из двух штрафных, но тут же мы пропустили от Руйны. 27:32

2 мин. В киевлян ничего пока не получается в атаке. Очень много ошибаемся

1 мин. Томпсон не смог забросить. Руйна после ассиста Петтона был точен. 25:30

Матч возобновился!!!

Вторая четверть

Вторая чверть окончена

10 мин. Много ошибок в команд, никто не может выйти вперёд. Но уже с сиреной очень дальний бросок забросил Аллен. 25:28.

8 мин. Кэффи забросил один из двух и наши сравняли счёт. 25:25

7 мин. Вудсон забросил один штрафной, тем же отличился и Скопинцев. 24:25

7 мин. За нашу команду после передачи Скопинцева забросил Джаретт. 22:25. Данк от легионера.

6 мин. Пропустили прорыв Петтона. 20:25

5 мин . Много сумбура в команд, никто не может забросить.

3 мин. Аникиенко забросил с линии - 20:22. И тут же нас наказал Хубур одним штрафным.

1 мин. К сожалению. наши в начале чверть пропустили три очка. 18:22

Первая четверть

Первая четверть окончена!!!

10 мин. И снова Джаретт. Именно этот легионер сравнял счёт. 16:16. Но тут эе Девис забросил из-за дуги. 16:19, а у нас на это ответил Вашингтон. 18:19. Активное окончание чверти.

9 мин. Джаретт в проходе забросил два очка и вынудил соперника взять тайм-аут. 14:16

8 мин. Браво Аникеенко и уже 12:16

8 мин. Много сумбура в нас в атаке, но уже более менее наладили игру в защите.

7 мин. Аникеенко в проходе забросил два очка. Наконец-то наши проснулись. 10:16

6 мин. Наконец-то смогли забросить благодаря Вашингтону, но тут же пропустили от Аллена. Команды ещё обменялись результативными бросками. 8:16.

6 мин. Бен Моше и Аллен наказали нас в быстрых проходах, после грубых ошибок наших в защите. 3:14

5 мин. Пока у нас мало что получается в атате. Много торопимся и не можем даже попасть из под кольца.

4 мин. Три очка от Хубера и наше отставание уже приличное. 3:10. Тренеру пришлось взять тайм-аут.

2 мин. Вашингтон забросил два в проходе, но тут же мы получили от Петтона. 3:6

1 мин. Руйна точным броском выводит гостей вперед. 0:2. Хубер в контратаке забросил еще два, а у нас ответил одним точным штрафным Вудсон. 1:4

МАТЧ НАЧАЛСЯ! Вбрасывание выиграли гости