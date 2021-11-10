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Киев-Баскет уступил Хапоэлю Эйлат в матче пятого тура группового раунда Кубка Европы ФИБА

Баскетбол
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Наша команда не смогла наладить игру в атаке

Киев-Баскет уступил Хапоэлю Эйлат в матче пятого тура группового раунда Кубка Европы ФИБА

Фото: fbu.ua/ Автор - неизвестен

Новина українською

Киев-Баскет принимал израильский Хапоэль Эйлат в матче пятого тура группового раунда Кубка Европы ФИБА.

Гости лучше киевлян провели первую половину и еще до большого перерыва отрывались в счете на 11 очков.

Третья четверть стала самым лучшим отрезком от киевлян. Украинский клуб сумел не только отыграть отставание, но и на определенном отрезке выйти вперед, выиграв четверть 22:20.

К сожалению, удержать соперника в четвертой десятиминутке Киев-Баскету не удалось. Хозяева снова сбавили обороты в нападении, и неудачно сыграли в защите, пропустив за четверть 23 очка.

Киев-Баскет провел неудачную игру в нападении и потерпел второе поражение в евросезоне, проиграв на своей площадке со счетом 62:71.

Заключительный матч группового раунда киевляне сыграют 17 ноября дома против болгарского Рилски.

Кубок Европы ФИБА. Групповой раунд, 5-й тур

Киев, СК Венето-Спорт

Киев-Баскет — Хапоэль Эйлат 62:71 (14:16, 11:12, 22:20, 15:23)

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В статье: БК Киев-Баскет
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