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Пустовой набрал 10 очков в разгромной победе в Еврокубке
Двойной успех украинца
фото - twitter.com
Гран-Канария в матче четвертого тура группового этапа Еврокубка легко разгромила французский Бур (78:49).
Центровой сборной Украины Артем Пустовой за 19 минут на площадке набрал 10 очков (4 из 5 с игры, 2 из 2 с линии штрафных) и собрал 3 подбора.
С показателем 3-1 Гран-Канария возглавила турнирную таблицу в группе B, а следующий матч в турнире команда Пустового проведет 17 ноября на выезде против Бурсаспора.
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