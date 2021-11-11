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Пустовой набрал 10 очков в разгромной победе в Еврокубке

Баскетбол
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Двойной успех украинца

Пустовой набрал 10 очков в разгромной победе в Еврокубке

фото - twitter.com

Новина українською

Гран-Канария в матче четвертого тура группового этапа Еврокубка легко разгромила французский Бур (78:49).

Центровой сборной Украины Артем Пустовой за 19 минут на площадке набрал 10 очков (4 из 5 с игры, 2 из 2 с линии штрафных) и собрал 3 подбора.

С показателем 3-1 Гран-Канария возглавила турнирную таблицу в группе B, а следующий матч в турнире команда Пустового проведет 17 ноября на выезде против Бурсаспора.

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В статье: Артем Пустовой Еврокубок Гран-Канария
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