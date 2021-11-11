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Прометей драматично проигрывает Тенерифе в матче Лиги Чемпионов. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Чемпион Суперлиги дал бой одному из фаворитов еврокубка

Прометей драматично проигрывает Тенерифе в матче Лиги Чемпионов. ВИДЕО

фото - БК Прометей

Новина українською

БК Прометей в матче четвертого тура группового этапа Лиги Чемпионов в Испании со счетом 78:80 проиграл Тенерифе.

У гостей лучшим игроком матча стал Вячеслав Петров, на счету которого 19 очков.

С показателем 1-3 Прометей идет на третьем месте в группе А и продолжает борьбу за выход в плей-офф.

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В статье: БК Прометей (Камянское) Лига чемпионов по баскетболу
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