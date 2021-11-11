Прометей драматично проигрывает Тенерифе в матче Лиги Чемпионов. ВИДЕО

БК Прометей в матче четвертого тура группового этапа Лиги Чемпионов в Испании со счетом 78:80 проиграл Тенерифе.

У гостей лучшим игроком матча стал Вячеслав Петров, на счету которого 19 очков.

С показателем 1-3 Прометей идет на третьем месте в группе А и продолжает борьбу за выход в плей-офф.