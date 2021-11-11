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Прометей драматично проигрывает Тенерифе в матче Лиги Чемпионов. ВИДЕО
Чемпион Суперлиги дал бой одному из фаворитов еврокубка
фото - БК Прометей
БК Прометей в матче четвертого тура группового этапа Лиги Чемпионов в Испании со счетом 78:80 проиграл Тенерифе.
У гостей лучшим игроком матча стал Вячеслав Петров, на счету которого 19 очков.
С показателем 1-3 Прометей идет на третьем месте в группе А и продолжает борьбу за выход в плей-офф.
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