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Украина сенсационно обыгрывает Францию в отборе на Евробаскет. Как это было
Наши девушки явный андердог пары
Фото: fbu.kiev.ua / Автор неизвестен
В четверг, 11 ноября, женская сборная Украины по баскетболу проведёт стартовый поединок квалификации к Евробаскету 2023. Соперниками наших девушек станут действующие вице-чемпионки Европы, француженки. Поединок состоится в киевском Дворце спорта, а стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 по Киеву. Следите за этой игрой в текстовой трансляции на сайте UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.
В результате жеребьевки обе команды попали в группу В, где вместе с ними выступят сборные Литвы и Финляндии.Евробаскет. Отметим, что победители десяти отборочных групп и четыре лучшие команды из числа занявших вторые места в группах, получат прямые путевки в финальную часть чемпионата Европы.
1-й тур
Украина (женщины) - Франция (женщины) 90:71
Четвёртая четверть
Матч завершено. ВСЕХ С ПОБЕДОЙ.
10 мин. Алина ещё и штрафные забросила. 90:71. ЭТО ПОБЕДА,
10 мин. О, Боже!!! Ягупова забросила с сиреной три очка. 88:71
10 мин. Туре забрасывает штрафные. 85:71
9 мин. Француженки спешат и ничего не получается у них
9 мин. Тайм-аут от сборной Франции
8 мин. Пропускаем от Груда. 85:69
7 мин. Малашенко точна с линии штрафных. 85:65. Жоанес забрасывает в проходе. 85:67
6 мин. Туре забрасывает в проходе. 84:65
5 мин. Фанатастика от Ягуповой. Проход и два с фолом. 83:63
5 мин. Два точных штрафных от Филевич. 80:63
5 мин. Три очка от Ягуповой. 78:63
4 мин. Отличная атака Филевич и ещё два очка. 75:61
3 мин. Два очка от Груды и наш тренер берёт тайм-аут. 73:61
3 мин. У нас забросила Малашенко, а у гостей - Жоанес. 73:59
2 мин. Много мы сейчас ошибаемся
1 мин. Туре забросила в быстрой атаке. 71:57
Матч возобновился!!!
Третья четверть
Завершена третья четверть.
10 мин. Пропускаем мы от Туре, которую забыли. 71:53. И тут же забрасывает Груда. 71:55
9 мин. Пропускаем мы от Груды в быстрой атаке. 71:51
7 мин. Два с фолом от Дубровиной. 71:47
7 мин. Очень много ошибок в наших гостей. Три очка от Филевич. 69:47
7 мин. Мием забрасывает штрафные. 66:47
6 мин. Два очка от Пуйе. 66:45
5 мин. Паже нам забросила два. 66:43
4 мин. Три очка от Ягуповой и тут же нам забросила Жоанес. 64:41. У нас забросила Юркевичус. 66:41
3 мин. Филевич забрасывает два из двух штрафных. 61:37
2 мин. Из-под кольца забросила Малашенко. 59:37
2 мин. И снова три очка от Филевич. Фантастика. 57:37
1 мин. Началась четверть с ошибок в команд, пока без точных бросков.
МАТЧ ВОЗОБНОВИЛСЯ!!!
Вторая четверть
Вторая четверть окончена!!!
10 мин. Рулева забрасывает ещё три очка. Фантастика. 54:37
10 мин. Мы пропускаем три очка от Шартеро. 51:37
9 мин. Дальний бросок от Дубровиной. Просто фантастика. 51:34
8 мин.. Ягупова забрасывает два штрафных. 48:32
8 мин. Три штрафные из трьох забрасывает Шартеро. 46:32
7 мин. Шматова отдала, а Филевич снова забросила три очка. 43:27. И тут же три от Ягуповой. 46:29
6 мин. Наши девушки играют с невероятным настроем. Ягупова забрасывает один штрафной. 40:27
5 мин. Много неточных бросков в команд.
4 мин. Дубровина ошиблася, а Паже забросила. 39:27
3 мин. Точный дальний бросок от Дубровиной. 37:25. И тут же из-под кольца забросила Ягупова. 39:25
2 мин. Два очка от Филевич, француженки не успевают. 34:23
1 мин. Юркевичус забросила один из двух штрафных. 32:23
Вторая четверть началась!!!
Первая четверть
Первая четверть окончена!!
10 мин. Руперт забросила нам два из двух штрафных. 31:23
10 мин. Алина Ягупова забрасывает три очка. 31:21
8 мин. Пропустили мы ва дальних броска от Жоаннес . 23:21. А у нас три очка забросила Филевич. 26:21
7 мин. Анна Рулева забросила три очка. 21:15
7 мин. Упустили наши Руперт и она дважды забросила в быстрых атаках. Два провала и тайм-аут нашего тренера. 18:15
6 мин. Отменная игра от Алеси Малашенко. Два очка в быстрой атаке. 18:11
5 мин. Снова забросила без сопротивления Малашенко 14:11.
5 мин. Три очка от соперниц и уже 12:11
4 мин. Отличная игра от Малашенко, но тут же забросила Мием. 12:8
4 мин. Француженки забросили один из двух, а наш капитан Ягупова реализовала оба штрафных. 10:4
2 мин. Браво Филевич, мы впереди 5:3. И тут же три очка от Ягуповой.
1 мин. Гости активно начали игру. Три очка от Туре. 0:3. Но тут же у нас забросила Филевич. 3:3
МАТЧ НАЧАЛСЯ!!!
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