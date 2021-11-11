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Женская сборная Украины по баскетболу добыла сенсационную победу над Францией

Баскетбол
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Наша команда имела приличный отрыв

Женская сборная Украины по баскетболу добыла сенсационную победу над Францией

Фото: ФБУ

Новина українською

Женская сборная Украины по сенсационной победе над титулованной Францией стартовала в отборе на женский Евробаскет-2023.

Украина уверенно начала матч, регулярно попадая с дальней дистанции, разыгрывая в атаке комбинации к свободным броскам, в защите играя плотно, с подстраховкой, агрессивно на подборах. Это позволило выиграть первую четверть 31:23.

Третью четверть украинки начали с рывка 7:0 и по ходу десятиминутки преимущество нашей сборной достигало 25 очков.

Наша команда до конца играла с максимальной отдачей и дисциплиной. Итоговый счет – 90:71 в пользу сборной Украины! Это была пятая очная встреча между сборными и впервые победу праздновала Украина.

В воскресенье, 14 ноября, в следующем матче отбора на Евробаскет-2023 женская сборная Украины сыграет на выезде против Финляндии.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2023
Женщины. Квалификация. Группа В

Украина – Франция 90:71 (31:23, 23:14, 17:18. 19:16)

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В статье: женская сборная Украины по баскетболу
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Источник:
ФБУ

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