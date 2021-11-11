Запорожье на выезде разгромил МБК-2-Нико в 1/16 Кубка Украины

БК Запорожья победил на выезде в Николаеве местную команду Высшей лиги МБК-2-Нико в матче 1/16 финала Кубка Украины – 98:53.

Гости на протяжении всего игрового времени контролировали ход борьбы, выиграв все четверти.

У хозяев 10-очкового предела достигли Алексей Кочура (13), Святослав Товкач (11), Александр Гарбар (10).

КУБОК УКРАИНЫ

Мужчины. 1/16 финала

МБК-2-Нико – Запорожье – 53:98 (14:27, 14:25, 17:26, 8:20)