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Запорожье на выезде разгромил МБК-2-Нико в 1/16 Кубка Украины

Баскетбол
(1 голосов)

Гости продемонстрировали высокий клас

Запорожье на выезде разгромил МБК-2-Нико в 1/16 Кубка Украины

фото - fbu.ua

Новина українською

БК Запорожья победил на выезде в Николаеве местную команду Высшей лиги МБК-2-Нико в матче 1/16 финала Кубка Украины – 98:53.

Гости на протяжении всего игрового времени контролировали ход борьбы, выиграв все четверти.

У хозяев 10-очкового предела достигли Алексей Кочура (13), Святослав Товкач (11), Александр Гарбар (10).

КУБОК УКРАИНЫ
Мужчины. 1/16 финала

МБК-2-Нико – Запорожье – 53:98 (14:27, 14:25, 17:26, 8:20)

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В статье: БК Запорожье
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