Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Запорожье на выезде разгромил МБК-2-Нико в 1/16 Кубка Украины
Гости продемонстрировали высокий клас
фото - fbu.ua
БК Запорожья победил на выезде в Николаеве местную команду Высшей лиги МБК-2-Нико в матче 1/16 финала Кубка Украины – 98:53.
Гости на протяжении всего игрового времени контролировали ход борьбы, выиграв все четверти.
У хозяев 10-очкового предела достигли Алексей Кочура (13), Святослав Товкач (11), Александр Гарбар (10).
КУБОК УКРАИНЫ
Мужчины. 1/16 финала
МБК-2-Нико – Запорожье – 53:98 (14:27, 14:25, 17:26, 8:20)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Грузия - Швеция 2:0. День, когда Хвича затмил Златана
- Пожар на стадионе Черноморец не помешает проведению матча Украина - Болгария - ФОТО
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО
- Украина сенсационно обыгрывает Францию в отборе на Евробаскет. Как это было
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...