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Будивельник на своей площадке легко справился с Днепром
Интрига умерла ещё во второй четверти
фото - БК Будивельник
Будивельник победил дома Днепр в матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose – 91:74.
В начале встречи гости нивелировали попытку хозяев захватить преимущество. Впоследствии киевляне окончательно адаптировались и выиграли стартовую 10-минутку в шесть очков.
В середине второй четверти гости попытались выровнять игру, но это удалось лишь на мгновение.
Игровая тенденция сохранилась и после перерыва. Днепр несколько точнее бросал со среднего расстояния и преобладал на подборах, но Будивельник еще больше увеличил преимущество за дальними бросками.
Хозяева уверенно довели матч до победы, которая стала второй в сезоне против Днепра.
СУПЕРЛИГА WINDROSE
Регулярный чемпионат
Будивельник – Днепр – 91:74 (26:20, 25:20, 19:17, 21:17)
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