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Будивельник на своей площадке легко справился с Днепром

Баскетбол
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Интрига умерла ещё во второй четверти

Будивельник на своей площадке легко справился с Днепром

фото - БК Будивельник

Новина українською

Будивельник победил дома Днепр в матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose – 91:74.

В начале встречи гости нивелировали попытку хозяев захватить преимущество. Впоследствии киевляне окончательно адаптировались и выиграли стартовую 10-минутку в шесть очков.

В середине второй четверти гости попытались выровнять игру, но это удалось лишь на мгновение.

Игровая тенденция сохранилась и после перерыва. Днепр несколько точнее бросал со среднего расстояния и преобладал на подборах, но Будивельник еще больше увеличил преимущество за дальними бросками.

Хозяева уверенно довели матч до победы, которая стала второй в сезоне против Днепра.

СУПЕРЛИГА WINDROSE
Регулярный чемпионат

Будивельник – Днепр – 91:74 (26:20, 25:20, 19:17, 21:17)

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В статье: БК Днепр БК Будивельник (Киев)
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