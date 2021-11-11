Будивельник на своей площадке легко справился с Днепром

Будивельник победил дома Днепр в матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose – 91:74.

В начале встречи гости нивелировали попытку хозяев захватить преимущество. Впоследствии киевляне окончательно адаптировались и выиграли стартовую 10-минутку в шесть очков.

В середине второй четверти гости попытались выровнять игру, но это удалось лишь на мгновение.

Игровая тенденция сохранилась и после перерыва. Днепр несколько точнее бросал со среднего расстояния и преобладал на подборах, но Будивельник еще больше увеличил преимущество за дальними бросками.

Хозяева уверенно довели матч до победы, которая стала второй в сезоне против Днепра.

СУПЕРЛИГА WINDROSE

Регулярный чемпионат

Будивельник – Днепр – 91:74 (26:20, 25:20, 19:17, 21:17)