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5 очков Михайлюка помогли Торонто обыграть Филадельфию
Команда украинца снова побеждает
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Торонто воспользовался отсутствием Джоэля Эмбиида и на выезде нанес поражение Филадельфии.
Святослав Михайлюк за 16 минут набрал 5 очков (2 из 5 с игры, 1 из 3 трехочковых), собрал 4 подбора и отдал 2 результативных передачи.
В текущем сезоне украинец в среднем за игру приносит своей команде по 8,1 балла и 2,7 подбора.
С показателем 7-6 Торонто идет восьмым на Востоке, а следующий матч команда Святослава Михайлюка проведет дома против Детройта.
Филадельфия – Торонто 109:115 (30:27, 27:25, 21:29, 31:34)
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