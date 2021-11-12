5 очков Михайлюка помогли Торонто обыграть Филадельфию

Торонто воспользовался отсутствием Джоэля Эмбиида и на выезде нанес поражение Филадельфии.

Святослав Михайлюк за 16 минут набрал 5 очков (2 из 5 с игры, 1 из 3 трехочковых), собрал 4 подбора и отдал 2 результативных передачи.

В текущем сезоне украинец в среднем за игру приносит своей команде по 8,1 балла и 2,7 подбора.

С показателем 7-6 Торонто идет восьмым на Востоке, а следующий матч команда Святослава Михайлюка проведет дома против Детройта.

Филадельфия – Торонто 109:115 (30:27, 27:25, 21:29, 31:34)