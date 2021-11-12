  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. 5 очков Михайлюка помогли Торонто обыграть Филадельфию
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

5 очков Михайлюка помогли Торонто обыграть Филадельфию

Баскетбол
(1 голосов)

Команда украинца снова побеждает

5 очков Михайлюка помогли Торонто обыграть Филадельфию

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Торонто воспользовался отсутствием Джоэля Эмбиида и на выезде нанес поражение Филадельфии.

Святослав Михайлюк за 16 минут набрал 5 очков (2 из 5 с игры, 1 из 3 трехочковых), собрал 4 подбора и отдал 2 результативных передачи.

В текущем сезоне украинец в среднем за игру приносит своей команде по 8,1 балла и 2,7 подбора.

С показателем 7-6 Торонто идет восьмым на Востоке, а следующий матч команда Святослава Михайлюка проведет дома против Детройта.

Филадельфия – Торонто 109:115 (30:27, 27:25, 21:29, 31:34)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Святослав Михайлюк Торонто Рэпторс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...