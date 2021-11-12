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НБА. Юта проиграла Индиане, Клипперс огорчили Майами

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в НБА

НБА. Юта проиграла Индиане, Клипперс огорчили Майами

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Юта – Индиана 100:111 (30:32, 21:28, 26:25, 23:26)

Клипперс – Майами 112:109 (25:40, 31:18, 30:20, 26:31)

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Майами Хит
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