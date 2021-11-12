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Сенсационная победа украинок над Францией в отборе на Евробаскет-2023. ВИДЕО
Один из лучших матчей в истории национальной сборной
фото - fiba.basketball
Женская сборная Украины на старте отборочного цикла на Евробаскет-2023 в домашних стенах шокировала грозную сборную Франции (90:71), победу которой букмекеры оценивали коэффициентом 1,05.
Главными героинями матча стали Алина Ягупова (33+6 подборов+5 передач) и Кристина Филевич (27+5 подборов).
Следующий матч в отборе на чемпионат Европы сборная Украины проведет 14 ноября на выезде против Финляндии.
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