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Сенсационная победа украинок над Францией в отборе на Евробаскет-2023. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Один из лучших матчей в истории национальной сборной

Сенсационная победа украинок над Францией в отборе на Евробаскет-2023. ВИДЕО

фото - fiba.basketball

Новина українською

Женская сборная Украины на старте отборочного цикла на Евробаскет-2023 в домашних стенах шокировала грозную сборную Франции (90:71), победу которой букмекеры оценивали коэффициентом 1,05.

Главными героинями матча стали Алина Ягупова (33+6 подборов+5 передач) и Кристина Филевич (27+5 подборов).

Следующий матч в отборе на чемпионат Европы сборная Украины проведет 14 ноября на выезде против Финляндии.

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В статье: женская сборная Украины по баскетболу Евробаскет
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