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Эффектная комбинация от Филадельфии – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
На первом месте оказался защитник Филадельфии Сет Карри, который вместе с Андре Драммондом вскрыл оборону Торонто.
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