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НБА. Нью-Орлеан дома уступает Бруклину, Бостон дожимает Милуоки.

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Нью-Орлеан дома уступает Бруклину, Бостон дожимает Милуоки.

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В ночь с 12 на 13 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Шарлотт" – "Нью-Йорк"

104 – 96 (18-34; 28-21; 34-21; 24-20)

"Бостон" – "Милуоки"

122 – 113 после ОТ (30-30; 21-25; 37-26; 20-27; 14-5)

"Кливленд" – "Детройт"

98 – 78 (24-18; 28-23; 22-11; 24-26)

"Мемфис" – "Финикс"

94 – 119 (23-36; 20-26; 21-30; 30-27)

"Нью-Орлеан" – "Бруклин"

112 – 120 (25-33; 34-30; 24-29; 29-25)

"Оклахома-Сити" – "Сакраменто"

105 – 103 (16-23; 32-39; 29-24; 28-17)

"Хьюстон" – "Портленд"

92 – 104 (27-30; 18-25; 22-26; 25-23)

"Сан-Антонио" – "Даллас"

109 – 123 (22-31; 35-37; 20-34; 32-21)

"Денвер" – "Атланта"

105 – 96 (32-25; 17-21; 30-23; 26-27)

"Голден-Стейт" – "Чикаго"

119 – 93 (23-29; 28-16; 35-17; 33-31)

"Лейкерс" – "Миннесота"

83 – 107 (26-19; 23-25; 12-40; 22-23)

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В статье: НБА
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