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НБА. Бостон минимально уступает Кливленду, Клипперс уверенно побеждает Миннесоту

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Бостон минимально уступает Кливленду, Клипперс уверенно побеждает Миннесоту

UA-Футбол
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В ночь с 13 на 14 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Юта" – "Майами"

105 – 111 (24-27; 24-31; 21-37; 36-16)

"Индиана" – "Филадельфия"

118 – 113 (32-25; 38-35; 24-22; 24-31)

"Нью-Орлеан" – "Мемфис"

112 – 101 (35-22; 27-22; 21-28; 29-29)

"Орландо" – "Вашингтон"

92 – 104 (18-28; 19-22; 22-32; 33-22)

"Торонто" – "Детройт"

121 – 127 (34-31; 30-34; 31-28; 26-34)

"Кливленд" – "Бостон"

91 – 89 (9-20; 29-32; 24-22; 29-15)

"Клипперс" – "Миннесота"

129 – 102 (32-26; 38-17; 28-28; 31-31)

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В статье: НБА
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