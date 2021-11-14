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НБА. Бостон минимально уступает Кливленду, Клипперс уверенно побеждает Миннесоту
Результаты тура НБА
В ночь с 13 на 14 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Юта" – "Майами"
105 – 111 (24-27; 24-31; 21-37; 36-16)
"Индиана" – "Филадельфия"
118 – 113 (32-25; 38-35; 24-22; 24-31)
"Нью-Орлеан" – "Мемфис"
112 – 101 (35-22; 27-22; 21-28; 29-29)
"Орландо" – "Вашингтон"
92 – 104 (18-28; 19-22; 22-32; 33-22)
"Торонто" – "Детройт"
121 – 127 (34-31; 30-34; 31-28; 26-34)
"Кливленд" – "Бостон"
91 – 89 (9-20; 29-32; 24-22; 29-15)
"Клипперс" – "Миннесота"
129 – 102 (32-26; 38-17; 28-28; 31-31)
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