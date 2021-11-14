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Украина одержала вторую победу в отборе на Евробаскет. Как это было
Нашим девушкам нужно сохранить лидерство в группе
Фото: fbu.kiev.ua / Автор неизвестен
В воскресенье, 14 ноября, женская сборная Украины по баскетболу проведёт второй поединок в отборе на Евробаскет-2023. Соперницами наших девушек станут финки. Поединок состоится в Хельсинки на арене "Urhea-halli". Дебютное вбрасывание должно состояться в 17:00 по Киеву. Следите за этим поединком прямо в этой новости в нашем онлайне ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию из Хельсинки.
Сборная Украины начала квалификацию Евробаскета-2023 с неожиданной разгромной победы над Францией со счетом 90:71, а наш соперник на выезде проиграл Литве 59:69. Безусловно, после такого старта нам сегодня нужна только победа.
Евробаскет-2023. Группа B. 2-й тур
Финляндия - Украина 71:77
Четвёртая четверть
Матч завершился!! Всех с победой!!!
10 мин. Забрасывает штрафные Юркевичюс. Мы побеждаем!!! 71:77.
10 мин. Два с фолом от Лехторанте. 71:75
10 мин. Заминка из-за неисправности табло
10 мин. Много у нас ошибок, мяч не летит в кольцо. Но и соперницы ошибаются. Браво, Ягупова. Капитан пришел на помощь. Ключевые три очка от Алины.. 68:75
9 мин. Видно, что наши баскетболистки устали и уже на морально-волевых доигрывают.
9 мин. Три очка от Поундс, а мы ошибаемся в атаке. 68:72
8 мин. Алина не забросила теперь со средней дистанции, а Куиер наказала 65:72
7 мин. Ягупова не забросила два подряд дальних. Устал наш капитан. Но помагает Филевич. 63:72
6 мин. Концовка нас ждёт очень непростая.
5 мин. Пикконен забрасывает два. После активного старта мы немного просели. Спешим и много ошибаемся. Забрасывает Куиер. 63:70
5 мин. Оставили одну Сандвик и она за это наказала 59:70
4 мин. К сожалению, пропускаем быстрою атаку 57:67, но у нас три забросила Ягуповой. 57:70
3 мин. Браво, Уро-Ниле. Два с фолом. Начали мы попадать и это не может не радовать. 55:67
3 мин. Упустили Пиконнен и она забросила, но у нас тем же ответила Малашенко 55:65
2 мин. Быстрая атака от Ягуповой. Финки пока не могут нати свою игру в последней четверти. 53:63
1 мин. Малашенко забрасывает. 53:61. Мы здорово начали четверть, особенно в плане агрессии.
Матч возобновился!!!
Третья четверть
Третья четверть завершена!!!
10 мин. Упускаем мы Куиер. 53:59. Очень непростая четверть завершилась.
10 мин. Соперницы забросили штрафные, а у нас тем же ответила Ягупова. 51:59
9 мин. Точные штрафные от Юркевичюс. Очень важные очки для уверенности. 49:57
9 мин. Снова точна Малашенко, концовку четверти мы проводим очень неплохо.
8 мин. Два от Малашенко. Наконец-то 49:53
8 мин. Финки почуствовали уверенность как в атаке, так и в защите
7 мин. Но всё-таки ошибок многовато после перерыва. Быстро мы теряем мячи. Два с фолом от Куиер. 49:51
6 мин. Снова точные штрафные от Ягуповой. Наш капитан вернула свою уверенность. 46:51.
6 мин. Наконец-то забросила два с фолом Ягупова. 46:49
5 мин. После большего перерыва найти свою игру не можем. Три от Леммилы. 46:46
4 мин. Перестала забрасывать Ягупова и это не может не волнувать.
4 мин. Три очка от Сандвик. 43:46. Пока у нас мало что получается после перерыва, много ошибок и суеты.
3 мин. Три точных штрафных от Куиер. 38:44. У нас забросила Филевич, но тут же снова два от Куиер. 40:46
2 мин. Не успеваем мы за Куиер и она забрасывает два. В нас без опеки забросила Филевич. К сожалению, Сандвик забросила сиреной, а у нас ответила Юркевичюс. 35:44
1 мин. Много мы стали ошибатся, но у соперницы отвечают тем же.
Матч возобновился!!!
Вторая четверть
Вторая четверть завершена!!!
10 мин. Забросить в концовке мы не смогли.
9 мин. Отлично Шматова, но у соперниц забросила Аиарнисало. 31:40
9 мин. Во второй четверти не так всё здорово для нас, но всё таки забросила два Уро-Ниле 27:38
8 мин. Пропускаем от Пикеннен. 27:36
7 мин. Два от Завидной. 25:36
6 мин. Неточные атаки от команд. Счёт прежний.
5 мин. Два от Куиер. 25:29. А у нас три от Юркевичюс. 25:32. И потом ещё два в быстрой атаке от капитана. 25:34
4 мин. Три от Дубровиной. 21:29. Но тут же два с фолом от Куиер. 23:29
3 мин. Тайм-аут от нашего тренера.
3 мин. Три от Вииты. 21:26. Мы теряем нити игры.
2 мин. У нас три забросила Ягупова, а у соперниц - Куиер. 18:26
1 мин. Пропустили мы Куиер. 15:23
Вторая четверть началась!!!
Первая четверть
Первая четверть окончена!!!
10 мин. Пропускаем два с фолом от Пикенен. 13:23
10 мин. Три от Рулевой в быстрой атаке. 10:23
9 мин. Пропускаем от Пикенен. 10:20
8 мин. Наши уверенно играют, не дают пока шансов финкам.
7 мин. Два с фолом от Ягуповой. 8:20
6 мин. Пеландер забросила два штрафных, а у нас снова три от Ягуповой. 6:17
6 мин. Браво, Алина Ягупова. Три очка от нашего капитана. 4:14. Тайм-аут соперниц.
5 мин. И снова Юркевичюс 4:11.
4 мин. Отличный дальний от Юркевичюс 4:9
3 мин. Юркевичюс выводит нас снова вперёд. 2:4. А потом в быстрой атаке забросила Дубровина 2:6. Но увы, Хополайнен забросила два. 4:6
2 мин. Соперницы со штрафных сравняли счёт. 2:2. Забросила Космиес.
1 мин. Первую атаку провели хозяйки, но Куиер не забросили, у нашой сборной не попала Ягупова. Но всё таки Алина открыла счёт в матче. 0:2
Матч начался!!!
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