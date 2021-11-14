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Украина приехала к Финляндии на второй матч Евробаскета. Текстовая трансляция
Нашим девушкам нужно сохранить лидерство в группе
Фото: fbu.kiev.ua / Автор неизвестен
В воскресенье, 14 ноября, женская сборная Украины по баскетболу проведёт второй поединок в отборе на Евробаскет-2023. Соперницами наших девушек станут финки. Поединок состоится в Хельсинки на арене "Urhea-halli". Дебютное вбрасывание должно состояться в 17:00 по Киеву. Следите за этим поединком прямо в этой новости в нашем онлайне ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию из Хельсинки.
Сборная Украины начала квалификацию Евробаскета-2023 с неожиданной разгромной победы над Францией со счетом 90:71, а наш соперник на выезде проиграл Литве 59:69. Безусловно, после такого старта нам сегодня нужна только победа.
Евробаскет-2023. Группа B. 2-й тур
Финляндия - Украина 4:14
Четвёртая четверть
Третья четверть
Вторая четверть
Первая четверть
6 мин. Браво, Алина Ягупова. Три очка от нашего капитана. 4:14. Тайм-аут соперниц.
5 мин. И снова Юркевичюс 4:11.
4 мин. Отличный дальний от Юркевичюс 4:9
3 мин. Юркевичюс выводит нас снова вперёд. 2:4. А потом в быстрой атаке забросила Дубровина 2:6. Но увы, Хополайнен забросила два. 4:6
2 мин. Соперницы со штрафных сравняли счёт. 2:2. Забросила Космиес.
1 мин. Первую атаку провели хозяйки, но Куиер не забросили, у нашой сборной не попала Ягупова. Но всё таки Алина открыла счёт в матче. 0:2
Матч начался!!!
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