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Украина приехала к Финляндии на второй матч Евробаскета. Текстовая трансляция

Баскетбол
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Нашим девушкам нужно сохранить лидерство в группе

Украина приехала к Финляндии на второй матч Евробаскета. Текстовая трансляция

Фото: fbu.kiev.ua / Автор неизвестен

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 14 ноября, женская сборная Украины по баскетболу проведёт второй поединок в отборе на Евробаскет-2023. Соперницами наших девушек станут финки. Поединок состоится в Хельсинки на арене "Urhea-halli". Дебютное вбрасывание должно состояться в 17:00 по Киеву. Следите за этим поединком прямо в этой новости в нашем онлайне ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию из Хельсинки.

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Сборная Украины начала квалификацию Евробаскета-2023 с неожиданной разгромной победы над Францией со счетом 90:71, а наш соперник на выезде проиграл Литве 59:69. Безусловно, после такого старта нам сегодня нужна только победа.

Евробаскет-2023. Группа B. 2-й тур
Финляндия - Украина 4:14

Четвёртая четверть

Третья четверть

Вторая четверть

Первая четверть

6 мин. Браво, Алина Ягупова. Три очка от нашего капитана. 4:14. Тайм-аут соперниц.

5 мин. И снова Юркевичюс 4:11.

4 мин. Отличный дальний от Юркевичюс 4:9

3 мин. Юркевичюс выводит нас снова вперёд. 2:4. А потом в быстрой атаке забросила Дубровина 2:6. Но увы, Хополайнен забросила два. 4:6

2 мин. Соперницы со штрафных сравняли счёт. 2:2. Забросила Космиес.

1 мин. Первую атаку провели хозяйки, но Куиер не забросили, у нашой сборной не попала Ягупова. Но всё таки Алина открыла счёт в матче. 0:2

Матч начался!!!

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В статье: женская сборная Украины по баскетболу Евробаскет
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