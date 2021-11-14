Женская сборная Украины победила Финляндию в квалификации Евробаскета

Сегодня, 14 ноября, прошел поединок отборочного турнира чемпионата Европы, в котором женская сборная Украины победила команду Финляндии. Матч прошел в Хельсинки на арене "URHEA-halli".

Счет встречи 77-71 (23-13; 17-18; 19-22; 18-18) в пользу подопечных Срджана Радуловича.

Статистика игроков:

После двух стартовых туров отбора наша команда занимает первое место в группе В, имея в своем активе победы над Финляндией и Францией.

Турнирное положение группы В:

Следующий матч Украина сыграет против команды Литвы на выезде, 24 ноября.