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НБА. Шарлотт остановил Голден Стэйт, Чикаго завершил победную серию Клипперс

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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Шарлотт остановил Голден Стэйт, Чикаго завершил победную серию Клипперс

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лейкерс – Сан-Антонио 114:106 (34:29, 26:26, 30:24, 24:27)

Атланта – Милуоки 120:100 (32:24, 26:20, 31:33, 31:23)

Шарлотт – Голден Стэйт 106:102 (30:27, 27:30, 30:31, 19:14)

Хьюстон – Финикс 89:115 (23:27, 21:24, 19:29, 26:35)

Оклахома-Сити – Бруклин 96:120 (25:30, 23:31, 26:29, 22:30)

Денвер – Портленд 124:95 (33:18, 34:35, 24:26, 33:16)

Клипперс – Чикаго 90:100 (17:30, 28:24, 26:23, 19:23)

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В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз Шарлотт Хорнетс
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