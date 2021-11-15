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Пустовой провел результативный матч в чемпионате Испании

Баскетбол
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Украинский центровой в полном порядке

Пустовой провел результативный матч в чемпионате Испании

фото - twitter.com

Новина українською

Гран-Канария в домашнем матче регулярного чемпионата Лиги АСВ обыграла Басконию (83:77) и с показателем 7-3 поднялась на четвертое место в турнирной таблице.

Артем Пустовой провел на площадке почти 21 минуту – в активе центрового сборной Украины 12 очков (5 из 6 с игры, 2 из 4 с линии штрафных), 7 подборов и 2 блок-шота, а его показатель полезности составил «+4».

Пустовой в сезоне 2021-2022 в чемпионате Испании в среднем за вечер набирает по 10,6 очка и 4,5 подбора, забивая свыше 60% бросков с игры.

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В статье: Артем Пустовой Лига АСВ
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