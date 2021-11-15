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Невероятный пас от Карри – момент дня в НБА. ВИДЕО

Баскетбол
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Главные хайлайты дня в НБА

Невероятный пас от Карри – момент дня в НБА. ВИДЕО

фото - r6nationals.gg

Новина українською

Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.

На первом месте расположился разыгрывающий Голден Стейт Стефен Карри, который в матче с Шарлотт отдал пас на Джордана Пула, находясь спиной к кольцу на своей половине площадки.

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В статье: НБА Стефен Карри Голден Стейт Уорриорз
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