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Невероятный пас от Карри – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - r6nationals.gg
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
На первом месте расположился разыгрывающий Голден Стейт Стефен Карри, который в матче с Шарлотт отдал пас на Джордана Пула, находясь спиной к кольцу на своей половине площадки.
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