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Стефен Карри потерял свои позиции в гонке лучших бомбардиров НБА
Карри уступил Дюранту
фото - r6nationals.gg
Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри потерял лидерство в гонке лучших бомбардиров НБА после серии результативных игр в исполнении форварда "Бруклин Нетс" Кевина Дюранта.
После 14 игр нынешнего сезона на счету Дюранта 415 очков. Карри отстаёт от него на 50 очков. Тройку сильнейших замыкает лидер "Лос-Анджелес Клипперс" Пол Джордж (346).
Напомним, сегодня ночью "Голден Стэйт Уорриорз" в гостях уступил "Шарлотт Хорнетс" со счётом 102:106.
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