Стефен Карри потерял свои позиции в гонке лучших бомбардиров НБА

Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри потерял лидерство в гонке лучших бомбардиров НБА после серии результативных игр в исполнении форварда "Бруклин Нетс" Кевина Дюранта.

После 14 игр нынешнего сезона на счету Дюранта 415 очков. Карри отстаёт от него на 50 очков. Тройку сильнейших замыкает лидер "Лос-Анджелес Клипперс" Пол Джордж (346).

Напомним, сегодня ночью "Голден Стэйт Уорриорз" в гостях уступил "Шарлотт Хорнетс" со счётом 102:106.