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Михайлюк набрал 3 очка в матче с Портлендом
Плохой день для украинца
фото - raptorshq.com
Торонто провалил решающие секунды выездного матча против Портленда и потерпел четвертое поражение в последних пяти играх.
Святослав Михайлюк со скамейки запасных провел на площадке чуть больше восьми минут – украинец набрал 3 очка (1 из 3 с игры) и завершил матч с худшим в команде показателем полезности «-14».
Михайлюк в первом сезоне после переезда в Канаду в среднем за игру набирает по 7,8 очка и 2,8 подбора.
Торонто с показателем 7-8 занимает 10-е место на Востоке, а следующий матч Рэпторс проведут 19 ноября на выезде против Юты.
Портленд – Торонто 118:113 (24:33, 37:27, 24:25, 33:28)
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