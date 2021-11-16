Михайлюк набрал 3 очка в матче с Портлендом

Торонто провалил решающие секунды выездного матча против Портленда и потерпел четвертое поражение в последних пяти играх.

Святослав Михайлюк со скамейки запасных провел на площадке чуть больше восьми минут – украинец набрал 3 очка (1 из 3 с игры) и завершил матч с худшим в команде показателем полезности «-14».

Михайлюк в первом сезоне после переезда в Канаду в среднем за игру набирает по 7,8 очка и 2,8 подбора.

Торонто с показателем 7-8 занимает 10-е место на Востоке, а следующий матч Рэпторс проведут 19 ноября на выезде против Юты.

Портленд – Торонто 118:113 (24:33, 37:27, 24:25, 33:28)