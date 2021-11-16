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Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Чикаго громит Лейкерс, победы Майами и Финикса

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Чикаго громит Лейкерс, победы Майами и Финикса

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашингтон – Нью-Орлеан 105:100 (25:25, 16:33, 32:22, 32:20)

Детройт – Сакраменто 107:129 (12:31, 32:37, 26:24, 37:37)

Кливленд – Бостон 92:98 (22:19, 17:18, 25:28, 28:33)

Нью-Йорк – Индиана 92:84 (16:20, 32:29, 21:25, 23:10)

Атланта – Орландо 129:111 (30:31, 30:25, 33:28, 36:27)

Оклахома-Сити – Майами 90:103 (24:23, 19:20, 24:31, 23:29)

Миннесота – Финикс 96:99 (21:18, 18:22, 23:26, 34:33)

Мемфис – Хьюстон 136:102 (33:20, 41:36, 31:15, 31:31)

Даллас – Денвер 111:101 (35:32, 14:26, 30:25, 32:18)

Лейкерс – Чикаго 103:121 (25:33, 23:24, 25:37, 30:27)

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В статье: НБА Чикаго Буллз Лос-Анджелес Лейкерс
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