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Мощный блок-шот центрового Финикса – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
На первом месте оказался центровой Финикса Джавейл МакГи, который в матче с Миннесотой отметился ярким блок-шотом.
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