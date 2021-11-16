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НБА представила рейтинг силы клубов

Баскетбол
(1 голосов)

В этот список не попал Лос-Анджелес Лейкерс

НБА представила рейтинг силы клубов

Новина українською

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации опубликовала рейтинг силы клубов. Возглавил его "Голден Стэйт Уорриорз". На втором месте "Чикаго Буллз", тройку лучших замыкает "Бруклин Нетс".

Рейтинг силы клубов по версии НБА:

1. "Голден Стэйт Уорриорз"
2. "Чикаго Буллз"
3. "Бруклин Нетс"
4. "Вашингтон Уизардс"
5. "Финикс Санз"
6. "Майами Хит"
7. "Кливленд Кавальерс"
8. "Денвер Наггетс"
9. "Юта Джаз"
10. "Лос-Анджелес Клипперс"

Отметим, что в топ-10 не попал "Лос-Анджелес Лейкерс", испытывающий трудности в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

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В статье: Голден Стейт Уорриорз Чикаго Буллз
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