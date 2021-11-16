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Суд принял решение по иску Ванессы Брайант

Баскетбол
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Жене легенды необходимо предоставить личные записи с психотерапий

Суд принял решение по иску Ванессы Брайант

Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен

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Ванессе Брайант, вдове легенды "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта, необходимо предоставить личные записи с психотерапий, которые она проходила после гибели мужа. Такое решение принял судья Чарльз Эйк. Об этом сообщает USA TODAY.

Вдова Брайанта подала в суд ещё в прошлом году, утверждая, что она и её семья испытали серьёзное эмоциональное расстройство после того, как узнали, что заместители шерифа округа Лос-Анджелес сделали "ужасные" снимки с места гибели Коби, а затем использовали их в своих целях. По словам Ванессы, страж порядка обещал ей не распространять снимки, однако не сдержал своё слово.

Позже Шериф Алекс Вильянуэва признал, что сотрудники его отдела сделали фото и поделились ими в личных переписках. При этом округ заявил, что вдова легендарного баскетболиста испытывает эмоциональное расстройство исключительно из-за потери супруга и дочери, а не из-за опубликованных фотографий.

Теперь судья Эйк удовлетворил просьбу округа и постановил, что документы должны быть предоставлены Ванессой к 29 ноября.

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В статье: Коби Брайант
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