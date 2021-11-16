Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Один из лучших молодых игроков НБА выбыл из-за травмы
Игрок травмировал локоть
Центровой "Кливленд Кавальерс" Эван Мобли выбыл из строя на 2-4 недели из-за растяжения связок правого локтя, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в "Твиттере".
Мобли получил травму в матче регулярного чемпионата НБА против "Бостон Селтикс" (92:98).
Он был выбран под третьим номером драфта на драфте-2021. 20-летний центровой набирал 14,6 очка, 8,0 подбора, 2,5 передачи, 0,9 перехвата и 1,5 блок-шота в 15 матчах нынешнего сезона при точности 49,4% с игры, 30,8% из-за дуги и 77,1% штрафных.
Популярное сейчас
- Куражился, как мог: сербский бомбардир затроллил Роналду банкой кока-колы
- Соболь, Малиновский и Тымчик выйдут в старте сборной Украины на Боснию
- Как ЮАР осталась без Мундиаля из-за симуляции хавбека Лестера
- Украина одержала вторую победу в отборе на Евробаскет. Как это было
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО