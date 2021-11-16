Один из лучших молодых игроков НБА выбыл из-за травмы

Центровой "Кливленд Кавальерс" Эван Мобли выбыл из строя на 2-4 недели из-за растяжения связок правого локтя, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в "Твиттере".

Мобли получил травму в матче регулярного чемпионата НБА против "Бостон Селтикс" (92:98).

Он был выбран под третьим номером драфта на драфте-2021. 20-летний центровой набирал 14,6 очка, 8,0 подбора, 2,5 передачи, 0,9 перехвата и 1,5 блок-шота в 15 матчах нынешнего сезона при точности 49,4% с игры, 30,8% из-за дуги и 77,1% штрафных.