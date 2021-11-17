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НБА. Голден Стэйт на выезде разбил Бруклин, Юта не заметила Филадельфию
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бруклин – Голден Стэйт 99:117 (34:31, 24:32, 18:35, 23:19)
Юта – Филадельфия 120:85 (30:28, 33:19, 34:19, 23:19)
Клипперс – Сан-Антонио 106:92 (25:20, 32:33, 26:18, 23:21)
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