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НБА. Голден Стэйт на выезде разбил Бруклин, Юта не заметила Филадельфию

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Голден Стэйт на выезде разбил Бруклин, Юта не заметила Филадельфию

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бруклин – Голден Стэйт 99:117 (34:31, 24:32, 18:35, 23:19)

Юта – Филадельфия 120:85 (30:28, 33:19, 34:19, 23:19)

Клипперс – Сан-Антонио 106:92 (25:20, 32:33, 26:18, 23:21)

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В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз Бруклин Нетс
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