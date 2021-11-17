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Эффектный трехочковый Карри – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - eminetracanada.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Первое место занял звездный разыгрывающий Голден Стэйта Стефен Карри, который в победном матче с Бруклином набрал 37 очков и реализовал девять трехочковых.
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