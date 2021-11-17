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Киев-Баскет в решающем матче Кубка Европы сражается за выход из группы. Текстовая трансляция

Баскетбол
(1 голосов)

Верим в победу украинской команды

Киев-Баскет в решающем матче Кубка Европы сражается за выход из группы. Текстовая трансляция

Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 17 ноября, состоятся решающие матчи в группе "Киев-Баскета" в Кубке Европы ФИБА. Нашу команду на своём паркете ожидает встреча с болгарским клубом "Рыльски Спортист", который на данный момент замыкает таблицу. У украинского коллектива очень хорошие шансы на проход в следующий этап соревнований, но для этого нужна победа сегодня. Следите за игрой между "Киев-Баскет" и "Рыльски Спортист" в нашем онлайне прямо в этой новости ниже. Стартовое вбрасывание состоится в 19:00 по киевскому времени. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую актуальную информацию.

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Киевляне должны выигрывать у соперников с любым результатом и гарантировано выходят из группы.К тому же, в случаи победы "Трефла" с разницей в четыре очка наша команда финиширует первой. "Трефл Сопот" на выезде сыграет с "Хапоэль Эйлат".

Кубок Европы ФИБА. Группа B. 6-й тур
"Киев-Баскет" (Украина) - "Рыльски Спортист" (Болгария)

Четвёртая четверть

Третья четверть

Вторая четверть

Первая четверть

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В статье: БК Киев-Баскет Кубок Европы ФИБА Рилски
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