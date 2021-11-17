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Киев-Баскет в решающем матче Кубка Европы сражается за выход из группы. Текстовая трансляция
Верим в победу украинской команды
Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен
В среду, 17 ноября, состоятся решающие матчи в группе "Киев-Баскета" в Кубке Европы ФИБА. Нашу команду на своём паркете ожидает встреча с болгарским клубом "Рыльски Спортист", который на данный момент замыкает таблицу. У украинского коллектива очень хорошие шансы на проход в следующий этап соревнований, но для этого нужна победа сегодня. Следите за игрой между "Киев-Баскет" и "Рыльски Спортист" в нашем онлайне прямо в этой новости ниже. Стартовое вбрасывание состоится в 19:00 по киевскому времени. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую актуальную информацию.
Кубок Европы ФИБА. Группа B. 6-й тур
"Киев-Баскет" (Украина) - "Рыльски Спортист" (Болгария)
Четвёртая четверть
Третья четверть
Вторая четверть
Первая четверть
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