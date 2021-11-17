Киев-Баскет выиграл решающий матч и вышел из группы Кубка Европы. Как это было

В среду, 17 ноября, состоятся решающие матчи в группе "Киев-Баскета" в Кубке Европы ФИБА. Нашу команду на своём паркете ожидает встреча с болгарским клубом "Рыльски Спортист", который на данный момент замыкает таблицу. У украинского коллектива очень хорошие шансы на проход в следующий этап соревнований, но для этого нужна победа сегодня. Следите за игрой между "Киев-Баскет" и "Рыльски Спортист" в нашем онлайне прямо в этой новости ниже. Стартовое вбрасывание состоится в 19:00 по киевскому времени. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую актуальную информацию.

Киевляне должны выигрывать у соперников с любым результатом и гарантировано выходят из группы.К тому же, в случаи победы "Трефла" с разницей в четыре очка наша команда финиширует первой. "Трефл Сопот" на выезде сыграет с "Хапоэль Эйлат".

Кубок Европы ФИБА. Группа B. 6-й тур

"Киев-Баскет" (Украина) - "Рыльски Спортист" (Болгария) 84:62

Четвёртая четверть

МАТЧ ЗАВЕРШЁН!!!! 84:62 победа Киев-Баскет.

10 мин. На последней минуте команды не забрасывали.

9 мин. пропускаем от Симеонова, которому отдал Браун. 84:62

8 мин. Снова не уследили за Васовым. 81:60. У нас ответил Сидорук. 84:60

8 мин. Браун отдал, а Васов забросил три очка. 81:57

8 мин. Команды доигрывают матч. Очень уверенная победа киевлян.

7 мин. Васов и Тыртышник снова точны из-за дуги. Разбросались команды. 81:54

6 мин. Симеонов и Томпсон отметились дальними. 78:51

5 мин. Томпсон реализовал штрафные. 75:48. Сфолил Портер.

4 мин. Васов отдал, а Портер забросил данк. 73:48

4 мин. Много стало ошибок, усталость сказывается.

3 мин. Опять три очка от Гесса, но у нас ответил Томпсон. В следующей быстрой атаке забросил Вудсон. 73:46. В промежутке мы пропустили от Георгиева. 73:46

2 мин. Никто не уследил за Вашингтоном и он забросил из-под кольца.

1 мин. Гесс забросил три без опеки 67:41

Матч возобновился!!!

Третья четверть

Четверть завершена!!!

10 мин. Пропускаем атаку от Паджета. 67:38

10 мин. Очень уверенно мы разбиваем прессинг соперников. Два очка от Вашингтона. 67:35

9 мин. Кэффи отдал, а Тыртышний забросил два с фолом. 65:36

9 мин. В быстрой атаке сфолили на Скопинцеве и он забросил один из двух штрафных. 62:36

8 мин. Георгиев забросил нам один штрафной. У нас уже 5 фолов.

8 мин. Три очка от Кэффи и тут же после асиста Тыртышного забросил Скопинцев. 61:35.

7 мин. Портер забросил один из двух штрафных. 56:35. Мы начали ошибатся в атаке.

6 мин. Упустили мы Брауна и он забросил три очка. 56:34

5 мин. Снова забыли Томпсона и он забросил из-под кольца. 56:29. У гостей точен оказался Портер.56:31

5 мин. Аникеенко сфолил и Георгиев один штрафной забросил. 54:29

4 мин. Джаретт забросил один штрафной. 54:28

4 мин. Упустили Георгиева и он забросил в прыжке.53:28

3 мин. Тайм-аут берут гости. У них мало что получается.

2 мин. Данк от Джаретта и тут же три очка от Томпсона. К тоже же в следующей атаке данком отличился Войналович. 53:26

1 мин. Алекс Симеонов снова напомнил о себе и забросил два с фолом. 43:24, а у нас три очка записал в актив Томпсон. 46:24

1 мин. Джаррет оторвался от защитников и забросил без опеки. 43:21

Матч возобновился!!!

Вторая четверть

Вторая четверть завершилась. У нас солидное преимущество.

10 мин. У гостей забросил Браун. 41:21.

9 мин. Войналович забросил у нас. 41:19. Разгром.

8 мин. Соперники не точны из-за дуги.

7 мин. Три очка от Брауна. 36:16, а у нас этим же ответил Джаретт. 39:16

7 мин. Вашингтон отдал, а Скопинцев забросил. 36:13

6 мин. Браво, Кэффи. Очень важные три очка. 34:13

5 мин. Немного сбился прицел у киевлян.

4 мин. После неточных бросков снова забросил Томпсон. 31:13

4 мин. В начале четверти вообще ничего не получается в гостей. Но и наши пока не наказывают.

3 мин. Два очка от Джаретта. 29:13. Защита болгар напоминает проходной двор.

2 мин. Соперники брали тайм-аут, но он им особо не помог. Много неточных бросков.

2 мин. У нас солидное преимущество в атаке, легионеры сегодня очень здорово проявляют себя в прессинге. Томпсона снова не могут остановить. 27:13

1 мин. Томпсон продолжает забрасывать. 25:13

Матч возобновился!!!

Первая четверть

Первая четверть окончена. У нас солидное преимущество.

10 мин. Тот же Томпсон забросил ещё два и закончил первую четверть. 23:13

10 мин. Томпсон в прыжке забрасывает два очка и увеличивает наше преимущество. 21:13

9 мин. Три очка от Томпсона. 19:13 Разбросались наши легионеры.

8 мин. Иванов отдал, а Симеонов опыть был точен. 16:13. Нужно что-то менять нашей команде в защите.

7 мин. Мы ошиблись в атаке и Симеонов наказал. 13:11. Никто пока не может остановить Алекса. У нас три очка забросил Вудсон. 16:11

6 мин. Войналович забросил два штрафных. Тем же ответил Алекс Симеонов. Гости начинают пристреливатся. 13:9

5 мин. Вашингтон забросил из-под кольца, но тут же пропустили три от Иванова. 11:7

4 мин. Три очка от Кэффи, но тут же нам забрасывает Симеонов. Пока мы контролируем игру. 9:4

3 мин. Пропускаем от Симеонова, но тут же забросил Скопинцев. 6:2

2 мин. Точен был Вашингтон. 4:0.

1 мин. Войналович в прыжке забрасывает два очка. 2:0

МАТЧ НАЧАЛСЯ!!! Владение у нашей команды.